اجتماع بين محلية جبل أولياء وتنسيقية الحرية والتغيير لحل شح مياه جنوب الحزام

التاريخ: 22-يوليو-2020
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أعلن الاجتماع المشترك بين محلية جبل أولياء وإدارة المياه وتنسيقية إعلام الحرية والتغيير والمنعقد بالمحلية عن توصيات للحل الجذري لمشكلات المياه بالمحلية ، فيما يلي المصادر والشبكات والخطوط ، تتضمن إكمال مرحلة المرحلة الثانية لمحطة مياه سوبا بأسرع مايمكن باعتبارها حلا جذريا لمعالجة شح المياه ، خاصة بمناطق جنوب الحزام كافة وزيادة السعة التصميمية لمحطتي مياه جبل أولياء وود العقلي ومراجعة وتأهيل شبكات وخطوط المياه القديمة ،
وشدد الاجتماع وفق صحيفة اخرلحظة على رفع التوصيات لولاية الخرطوم وهيئة مياه الولاية لإنفاذ المعالجات ، كما شدد على سن قانون رادع للمماطلين من المقاولين في تنفيذ المشروعات وأكد المدير التنفيذي للمحلية عماد الدين خضر أن مياه الشرب مسألة مهمة وتأت على رأس الأولويات .
وأشار الى أن بداية فترة توليه لمهام المدير التنفيذي للمحلية شهدت تركيز العمل في ملف المياه ، مما أدى الى حل إشكالات شح المياه بمناطق صنقعت والقلعة والأزهري ومايو ولفت لإصدار المحلية لقرار بأيلولة آبار المياه المنشأة بواسطة المنظمات للجان التغيبر والخدمات لإحكام ضوابط التشغيل
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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