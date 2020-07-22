اجتماع بين محلية جبل أولياء وتنسيقية الحرية والتغيير لحل شح مياه جنوب الحزام

أعلن الاجتماع المشترك بين محلية جبل أولياء وإدارة المياه وتنسيقية إعلام الحرية والتغيير والمنعقد بالمحلية عن توصيات للحل الجذري لمشكلات المياه بالمحلية ، فيما يلي المصادر والشبكات والخطوط ، تتضمن إكمال مرحلة المرحلة الثانية لمحطة مياه سوبا بأسرع مايمكن باعتبارها حلا جذريا لمعالجة شح المياه ، خاصة بمناطق جنوب الحزام كافة وزيادة السعة التصميمية لمحطتي مياه جبل أولياء وود العقلي ومراجعة وتأهيل شبكات وخطوط المياه القديمة ،

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وشدد الاجتماع وفق صحيفة اخرلحظة على رفع التوصيات لولاية الخرطوم وهيئة مياه الولاية لإنفاذ المعالجات ، كما شدد على سن قانون رادع للمماطلين من المقاولين في تنفيذ المشروعات وأكد المدير التنفيذي للمحلية عماد الدين خضر أن مياه الشرب مسألة مهمة وتأت على رأس الأولويات .

وأشار الى أن بداية فترة توليه لمهام المدير التنفيذي للمحلية شهدت تركيز العمل في ملف المياه ، مما أدى الى حل إشكالات شح المياه بمناطق صنقعت والقلعة والأزهري ومايو ولفت لإصدار المحلية لقرار بأيلولة آبار المياه المنشأة بواسطة المنظمات للجان التغيبر والخدمات لإحكام ضوابط التشغيل

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )