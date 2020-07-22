إرتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والمحاصيل بالنيل الأبيض

الخليج 365 :

قامت مصادر بولاية النيل الأبيض صباح البوم بجولة تفقدية بالسوق الكبير بمدينة كوستي لمعرفة أسعار السلع والمواد التموينية حيث ارتفعت أسعار الخضراوات ارتفاع طفيف وقد بلغ سعر كرتونة الطماطم 2800جنيه بدلا من 2500جنيه مقابل سعر الصفيحة 2000جنيه بدلا من 1750جنيه ، وقد بلغ جوال البطاطس 2800جنيه وجوال البامبي 1800جنيه وجوال الباذنجان 600جنيه.

أما أسعار اللحوم فهي كعادتها ثابتة وقد بلغ كيلو العجالي العظم 500جنيه والصافي 600جنيه وكيلو الضان 700جنيه .

أما اسعار الخراف فقد بلغ سعرها ما بين 15000جنيه الى 25000 جنيه وانخفض سعر طبق البيض من 400جنيه الى 380جنيه

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أما أسعار المنتجات الاستهلاكية فقد بلغ سعر جوال البصل 3300جنيه مقابل الملوة 120جنيه ، وجوال الفحم 1300جنيه .

وهذا وقد ارتفع سعر جركانة زيت الفول 36 رطل الي 4300جنيه بدلا من 4100جنيه ، وجوال السكر 50ك 3600جنيه و 10ك 850جنيه و 5ك ب 420جنيه

أما أسعار البقوليات فقد بلغ جوال الكبكبي 8500جنيه والعدسية 9000جنيه وجوال الفول السيوبر 14000جنيه والفول العادى 13000جنيه وجوال الفتريتة الكبيرة 5200جنيه والصغيرة 3300جنيه وجوال السمسم 5600جنيه وجوال اللوبا العربي 5000جنيه وكيلة الويكة البلدية 1100جنيه والكيلة السارا 2400جنيه وكيلة الفول المقشور 1600جنيه .

وعزا التجار بحسب سونا، ارتفاع أسعار السلع وضعف القوة الشرائية لدخول فصل الخريف وهطول الامطار مما اصبح عائقا في زياده تكلفة الترحيل.