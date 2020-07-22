لاعب الهلال يطلب مليون دولار لتجديد عقده مع النادي

الخليج 365 :

طلب لاعب الهلال السوداني، أطهر الطاهر مبلغ مليون دولار نحو (150 مليون جنيه سوداني) لتجديد عقده مع النادي الذي انتهى الشهر الماضي .

وقال رئيس الهلال السوداني أشرف الكاردينال في تصريحات تلفزيونية، على قناة الهلال : “طلبت من أطهر الطاهر الحضور لمقابلتي، وأبلغته بنيتي في تجديد عقده مع الفريق، وطالبته بأن يعرض مطالبه لكي نحسم أمر التجديد”.

وأضاف الكاردينال : “طلب أطهر الطاهر مني منحه مهلة، وأوكلت قائد الفريق عبد اللطيف بوي، بالتواصل معه حتى أعرف ماذا يريد ، ونقل لي قائد الهلال مطالب أطهر بعد مناقشة وكيل أعماله، بأنه يريد الحصول على 350 ألف دولار نظير الموسم الواحد، أي مليون دولار لثلاثة مواسم”.

وقال رئيس الهلال السوداني :”فكان ردي أن يكون اللاعب واقعياً وما يطالب به معقولاً، رغم قناعتي بأن أطهر الطاهر لاعب مميز ويستحق هذا المبلغ، لكنني لا يمكن أن أدفع هذا المبلغ لأن الفارق سيكون كبيراً بينه وزملائه اللاعبين في الفريق، و بإمكانه أن يلعب في مكان آخر”.