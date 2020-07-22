وزيرة المالية المكلفة توضح سبب تعديل الموازنة لعام 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، د. هبه محمد علي ان سبب تعديل موازنة العام 2020م، لتبني سياسات من شأنها تخفيف التاثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الإقتصادي حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40٪ .

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم بامانة المجلس برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ،استعرض المجلس موازنة العام 2020م المعدلة والتي قدمتها د. هبه محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة.

وقالت الوزيرة ان العجز اصبح كبيرا جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لاسعار الصرف والدولار الجمركي علي مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي.

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وذكرت الوزيرة انه وفي اطار عمل المحفظة التي انشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص بإستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.

واشارت الوزيرة الي انه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فانه من المتوقع ان تساعد علي نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات بحيث يحقق الإقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجة من مؤشر النمو السلبي الحالي كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد علي التحكم في التضخم الذي وصل ارقاما عالية ابتداءً من العام المالي 2021م.

وأكدت الموازنة المعدلة علي استمرار دعم القمح والادوية وغاز الطبخ كما اشارت الي التوقعات بحصول السودان علي مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان ويبلغ حجم المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار.