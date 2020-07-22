شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه فى ختام تداولات الثلاثاء فى وقت توقفت فيه عمليات البيع والشراء للعملات وسط مخاوف من تراجع سعر صرف العملات بشكل كبير خلال الأيام المقبلة خاصة مع الإعلان عن دخول حصائل صادرات الذهب إلى المصارف.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ( السوداني) فإن سعر البيع للدولار تراجع من (145) لـ 143.5 جنيه، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 36جنيها والدرهم الإماراتي 37جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 160جنيها. وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المعروض اضافة لتراجع الطلب خاصة مع دخول حصائل صادرات الذهب متوقعين مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة المادة السابقة اللجنة المنظمة تقرر لعب الممتاز بالتجمع في الخرطوم المقالة القادمة وزيرة المالية المكلفة توضح سبب تعديل الموازنة لعام 2020م

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الدولار بالسوق الموازي بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.