اللجنة المنظمة تقرر لعب الممتاز بالتجمع في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعها رقم (61) عند الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات – وناقشت اللجنة تصور ختام المنافسات القومية بالموسم الحالي 2019/2020م، وقررت اللجنة إستكمال بطولة الدوري الممتاز بنظام التجميع في الخرطوم وتكون البداية بالمباريات المؤجلة، اعتباراً من 15 أغسطس القادم.. وبحسب القرار فان الفرق التي ليس لديها مباريات مؤجلة في بطولة الدوري الممتاز تلعب مباريات كأس السودان بدور الـ(16) مكرر يوم 17 أغسطس القادم بينما تلعب الفرق التي لديها مباريات مؤجلة في الممتاز، دور الــ(16) مكرر في كأس السودان في 23 أغسطس. وتقرر انطلاقة مباريات الأسبوع العاشر في الدورة الثانية من بطولة الدوري الممتاز ، ابتداء من يوم 27 أغسطس 2020م، وقررت المسابقات رفع توصيات لمجلس الإدارة بتعديل اللائحة الخاصة ببطولة الدوري الممتاز فيما يلي التجميع وتبعاته من حيث اعتماد مباريات الأرض وكذلك رفع توصية إلى مجلس الإدارة لتعديل لائحة المالية فيما يتعلق بمنصرفات الحكام والمراقبين وتقرر لبداية المرحلة المشتركة من الدوري العام يوم 4 سبتمبر وتختتم 25 سبتمبر 2020م.. وتلعب المباريات بذات الأماكن المعلنة سابقاً لها وتم تحديد موعد مباراة النسور دنقلا والشباب المناقل في دور الـ(16) يوم 17 أغسطس بالخرطوم.
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