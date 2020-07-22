إنتقدت إقصاءها من الموسم غرفة البصات السفرية: (44) مليون جنيه خسائر القطاع يومياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع نائب امين غرفة البصات السفرية ابوبكر بخيت انهيار قطاع البصات السفرية وتشريد العاملين بسبب الخسائر التي يتعرض لها القطاع خلال فترة الحظر و تمديد حظر سفر الولايات لما بعد عيد الاضحية .

وقال ابوبكر إن خسارة القطاع تفوق (44) مليون جنيه في اليوم الواحد والتي تؤثر سلبا على اسرهم (عدد العاملين بالبص الواحد (5) ويعولون اسرا) فضلا عن التأثير على مدخلات التشغيل ( من بطاريات ولساتك وشاشات وغيرها والتي تتطلب اعادة تاهيل بمبالغ باهظة ولا توجد جهة حكومية تتحمل تعويض هذه الخسائر..

وطالب ابوبكر باعفاء البصات من الضرائب لمدة (6) أشهر لحين عودته لنشاطه السابق ،مبينا استمرار حركة السفر بلا توقف من قبل اصحاب الملاكي والدفارات والذين يستغلون المواطنين بشكل كبير خاصة في التعرفة والتي تصل قرابة (1500_2) الف جنيه لمدن قريبة من الخرطوم كشندي ومدني

وقال ان البصات السفرية عملت خلال فترة الحظر على اجلاء العالقين من القاهرة وفقا للاحترازات والاشتراطات الصحية ، داعيا الحكومة لاتخاذ حلول عاجلة لإنقاذ القطاع من الانهيار والذي يطالب برسوم اشتراك من قبل شركات التامين رغم توقف البصات عن العمل.

وأشار لمباشرة كافة قطاعات النقل الجوي والبري (القطارات) عملها عدا البصات فأين العدالة في ذلك؟

.وأكد صاحب بص سفري تضرره كثيرا من التوقف منذ بداية الحظر وسيتضرر أكثر عقب قرار منع السفر للولايات لما بعد عيد الأضحى والذي أخرج القطاع من الموسم، مشيرا الى ان توقف البصات سيلحق الضرر بالماكينة وكل معدات البصات الداخلية .