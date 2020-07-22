شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي: “إننا تمكنا من تطوير قدراتنا الدفاعية في مجال تعبئة القوى البشرية وتطوير الأجهزة المتقدمة، بما يتناسب ومستوى التهديدات، بل اجتيازه”.
ونقلت وكالة “إرنا”، مساء اليوم الأربعاء، عن موسوي أن قوة الدفاع الجوي الإيرانية تضطلع بمهام رئيسية، لكونها تقف في الخط الأمامي لساحات الدفاع عن البلاد، مشيرا إلى أن قدرات إيران الدفاعية تخطت مستوى التهديدات في شتى المجالات التعبوية، وامتلاك الأجهزة والمعدات العسكرية الحديثة.
وأفادت الوكالة بأن تصريحات موسوي جاءت خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم، مرافقا بقائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد صباحي فرد، للأقسام المختلفة بوحدة الرد السريع التابعة لهذه القوة المسلحة في طهران.
وبدوره، قدم العميد صباحي فرد، قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، تقريرا حول الإجراءات المتخذة من أجل الارتقاء بالمستويين، الدفاعي والقتالي، وإعادة تأهيل الأجهزة والمعدات لدى هذه القوة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش الإيراني: قدراتنا الدفاعية تجاوزت مستوى التهديدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.