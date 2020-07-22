نيابة الفساد تستجوب بكرى حسن صالح

استجوبت نيابة مكافحة الفساد الأربعاء النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح في البلاغ ٢٢٨ والمفتوح تحت المواد ٨٩/ ٩٠/ ٩١/ ١١٠ من القانون الجنائي والمدان فيه المدعو فهد عبد الواحد الذي تم القبض عليه في قضية مخدرات وصدر الحكم في مواجهته بالسجن المؤبد واودع السجن وتم الإفراج عنه عقب ذلك.

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وطالب المتهم وفق ( سونا ) بإمهاله للجلسة القادمة ليتم استجواب في حضور محاميه عبد الباسط سبدرات وتم قبول الطلب من قبل المحكمة وتحديد الاربعاء ٥ من شهر اغسطس ٢٠٢٠م موعداً لمثوله امام النيابة.

يذكر ان نيابة مكافحة الفساد كانت استجوبت في وقت سابق مدير عام الشرطة الاسبق هاشم الحسين في البلاغ وتم القبض عليه والأفراج عنه بالضمانه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )