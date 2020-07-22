حميدتي يتسلم مبادرة لم شمل القبائل السودانية

التاريخ: 22-يوليو-2020
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تسلم الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى نسخة من المبادرة الاجتماعية للم شمل القبائل السودانية والحد من الصراعات والنزاعات القبلية.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه وفق ( سونا ) بوفد قبيلة الحمر برئاسة الأمير عبدالقادر منعم منصور أمير دار حمر والذي أوضح في تصريح صحفي ان اللقاء تطرق لللمبادرة التي تم عرضها علي كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك والتي تعني بلم شمل القبائل السودانية لمعالجة الوضع الأمني ووقف النزاعات القبلية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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