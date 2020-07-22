تعين مدير عام لوزارة الزراعة وأمناء عامين للشباب والرياضة والاستراتيجية والمعلومات

التاريخ: 22-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر والي الخرطوم المكلف يوسف آدم الضي، قراراً بتعيين دكتورة أميمة محمد عمر محمد مديراً عاماً لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري، Advertisements كما أصدر وفق صحيفة السوداني قراراً بتعيين الطاهر محمد أحمد محمد حماد أميناً عاماً للمجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات، وقراراً آخر بتعيين صلاح الدين زين العابدين محمد عبد الرحيم أميناً عاماً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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