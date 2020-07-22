الفكي : تم تنفيذ (80٪ ) من مطالب معتصمي أمري

أكد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الإنتقالي لدى مخاطبته إعتصام مواطني منطقة أمري بالولاية الشمالية اليوم ، أنه تم *٨٠ ٪* من مطالب المعتصمين وطالبهم برفع الاعتصام ومتابعة تنفيذ بقية المطالب مع لجنة الاعتصام.

وأوضح عضو مجلس السيادة أنه سيتم إتخاذ قرار بشأن تبعية مشروع أمري الزراعي لجهة إدارية مسؤولة، مشيراً إلي أن المشروع في الوقت الراهن لا يتبع لجهة محددة يمكن مساءلتها.

وأبان الفكي وفق صحيفة صوت الامة عن توصلهم مع ممثلي لجنة اعتصام أمري لحل فيما يتعلق بمسألة استيعاب العاملين في المشروع في هيكل الخدمة المدنية مع الجهة التي سيتبع لها المشروع، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ كل مطالب المعتصمين. ووعد الفكي تأهيل قنوات الري ومنشآت المشروع بالتنسيق مع وزارة الري والجهات المعنية.

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و أشار الفكي الي أن موضوع المحطة النيلية سيكون من أولويات ميزانية العام ٢٠٢١، مؤكدا الإلتزام بتنفيذ الآبار التي وعد بها وزير الري إلى حين إكتمال إنشاء المحطة النيلية. مبينا أن الالتزام الأخلاقي تجاه قوى الثورة يحتم عليهم التعامل بوضوح وصراحة.

وشدد الفكي علي ملاحقة كل شخص تعدى على الأموال التي رصدت لمشروعات التنمية المصاحبة لقرى التوطين والتهجير بمنطقة أمري بالولاية الشمالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )