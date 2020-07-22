استقالة مديرة مكتب وزير التجارة والصناعة لهذا السبب

تقدمت مديرة مكتب وزير التجارة والصناعة، منى قرشي، باستقالتها عقب خلافات بينها والوزير من جهة، والعاملين بالوزارة من جهة أُخرى وأكد مصدر مطلع بحسب صحيفة صوت الامة أن منى قرشي دفعت باستقالتها منذ أكثر من أسبوع لكن تم قبولها الثلاثاء.

وظهرت قرشي إبان الأيام الأولى لاشتداد أزمة الخبز بجانب الوزير، وتربطها علاقات واسعة مع لجان المقاومة، الأمر الذي ساعدها في استقطابهم للوقوف إلى جانب وزير التجارة لإيجاد حلول لأزمة الخبز

وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي للاستقالة بسبب سحب الوزير مدني لصلاحيات مديرة مكتبه، بجانب رفضها لطريقته في اختيار شخصيات في تأسيس شركة تتبع للوزارة تتولّى توزيع السلع واشتهرت منى قرشي كناشطة سياسية بارزة في الثورة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )