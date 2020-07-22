الشرطة الامنية تفكك شبكة اجرامية تنشط فى العملة

استطاعت دائرة العمليات بالإدارة العامة للشرطة الأمنية انهاء مغامرات شبكة إجرامية تنشط في تداول العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج القنوات الرسمية وتتخذ إجراءات بلاغ في مواجهة متهمين اثنين.

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وتفيد متابعات للشرطة وفق ( سونا ) ان خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لدائرة العمليات بالإدارة العامة للشرطة الأمنية عن نشاط إجرامي لشبكة تعمل علي بيع وشراء النقد الأجنبي بمنطقة سوق ليبيا بامدرمان وبناء علي ذلك تم تكليف فريق ميداني استخباري لتحديد مسار تحركات أفراد الشبكة والأماكن التي يترددون عليها والوسطاء المشاركين في تسهيل حركة البيع والشراء للعملات الأجنبية

وبعد تحديد الأهداف بدقة ،تولت الفرق الميدانية تنفيذ مبايعة صورية عبر الوسيط الرئيس الذي درج علي إنجاح عمليات البيع والشراء والذي احضر المتهم الأول صاحب النقد الأجنبي وأثناء إكمال الصفقة داهم فريق الشرطة الأمنية أفراد الشبكة وتم ضبط متهمين اثنين وبحوزتهم مبلغ 40500 دولار امريكي فئة المائة دولار ومبلغ 1640ريال سعودي ومبلغ 93600جنيه سوداني ومبلغ 125 درهم اماراتي وطبنجة .

تم اقتياد المتورطين لدائرة الإختصاص واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم لدي نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تحت المواد 57/أ من القانون الجنائي والمواد 6/5من قانون الاتجار بالنقد الاجنبي والمادة 26من قانون الأسلحة والزخيرة توطئة لتقديمهم للعدالة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )