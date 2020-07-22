عاجل.. إجراء هام من الصحة للحد من انتشار كورونا

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن ترتيبات لاتفاذ حملة واسعة لتعزيز السلوك الصحي للحد من انتشار وباء كورونا بالبلاد التي تنطلق في العاشر من أغسطس القادم وتستمر لمدة 3 أشهر بجميع ولايات السودان.



والحملة بهدف تنوير المجتمع بمخاطر المرض وتوزيع الكمامات والمعقمات وتوفير مغاسل في إماكن الزحام ومواقف المواصلات والمستشفيات والاماكن العامة مع تخطيط للتباعد الاجتماعي والقيام باجراء دراسة لمعرفة اتجاهات سلوك المواطنين لتحديد التدخلات اللازمة عبر الوسائل الاعلامية وكاشفة عن اجتماع يضم جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لمكافحة الوباء.

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