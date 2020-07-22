عبر الفنان طه سليمان عن شوقه الشديد لمعانقة جمهوره خلال الحفلات الجماهيرية على خشبة المسرح بعد غياب دام طويلا بسبب الحظر الذي فرض على البلاد خشية تفشي وباء الكورونا. Advertisements مضيفا بحسب صحيفة السوداني، بأنه استفاد من فترة الحظر حيث فرغ من تنفيذ مجموعة أغنيات جديدة سترى النور مقبل الأيام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طه سليمان يعبر عن أشواقه لخشبة المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.