وزير التربية: امتحانات الشهادة السودانية لأبناء المغتربين في نفس توقيت الداخل

قال وزير التربية والتعليم محمد الامين التوم إن الترتيبات الصحية اولوية في الترتيب لقيام امتحانات الشهادة السودانية وان صحة الطالب والطالبة هي الهم الأول بالنسبة لهم.

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واشار إلى أنهم على اتصال دائم مع وزارة الصحة الاتحادية وشركاء التعليم بالولايات وأن الترتيبات تسير كما هو مخطط لها.

وقال التوم بحسب صحيفة أول النهار، أن الوزارة لديها خطة واضحة ستعرضها على الولايات بشأن معالجة اثر التأخير والتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وأن هنالك رؤية بأن تفتح المدارس بعد 3 ايام من نهاية الامتحانات وقبل ذلك تكون المدارس مفتوحة بالنسبة للإداريين والمعلمين ونزول الطلاب وبداية الدراسة نقترح لها يوم 27 سبتمبر ونتمنى موافقة الولايات على هذه الرؤية، وعن امتحانات الشهادة السودانية لابناء المغتربين بالخارج اشار الوزير انها ستكون في نفس التوقيت .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)