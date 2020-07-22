والي غرب دارفور : أشخاص في الإعلام يدعمون الفتنة ويضخمون الأحداث

قال اللواء ركن ربيع عبدالله ادم والي ولاية غرب دارفور إن الأحداث الأخيرة بالولاية لايوجد لها سبب وهذا شئ مؤلم ومؤسف راح ضحيته (3) أشخاص في منطقة مستري.

وأشار إلى أنه قام بزيارة للمنطقة ومقابلة أهل الضحايا وترك قوة معتبرة لحماية المنطقة إلا أنهم عند العودة للجنينة وجدوا أن الذخيرة تعم المدينة وهناك اشتباك بين مكونين أساسيين بالمدينة وتدخلت قواتنا وبسطت سيطرتها على وتم فرض حظر التجوال.

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ولفت الوالي إلى الجلوس مع أعيان القبائل لتحكيم صوت العقل ، وطالب المركز باصدار تشريعات حاسمة وواضحة بحماية القانون وحصر السلاح في ايدي القوات النظامية فقط واضاف، أن “وجود السلاح في ايدي المواطنين عيب كبير ” واضاف بحسب صحيفة أول النهار، أن هنالك واجب كبير على الاعلام ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التوعية والحث على التعايش والسلام المجتمعي مستنكراً وجود أشخاص في الإعلام يدعمون الفتنة ليل نهار وتضخيم الأحداث والخسائر التي لانقول انها بسيطة .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)