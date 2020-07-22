شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمود عن مشاوراة متصلة حول البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي (2021-2023م) وتطبيق موازنة البرامج خلال الفترة القادمة. واكدت الوزيرة اهتمام وحرص الدولة على تطوير خدمات التعليم والصحة لكافة المواطنين . وأكدت لدى مخاطبتها بفندق قراند هوليداي بالخرطوم ، ورشة تقييم تجربة الاستقطاعات المخصصة للتعليم والصحة والاسناد من تحويلات الولايات التي نظمتها الوزارة أمس، اهمية العلاقات المالية بين المركز والولايات في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة التي تعمل على استقرار المواطنين في كافة انحاء البلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة المالية: سيتم تطبيق موازنة البرامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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