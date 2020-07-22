الخليج 365 : تعقد لجنة الاستئنافات المنتخبة في الاتحاد السوداني لكرة القدم، اجتماع من الأهمية بمكان يوم الأربعاء 22 يوليو 2020م، برئاسة مولانا عبدالعزيز سيد أحمد، وذلك من أجل النظر بعدد من الاستئنافات المقدمة من أندية الدرجة الممتازة، ويأتي اجتماع لجنة الاستئنافات بعد غياب طويل نتاج التوقف بأمر جائحة كورونا.. هذا وستنظر اللجنة في استئناف ناديي؛ حي الوادي نيالا والهلال الفاشر، ضد قرار اللجنة المنظمة في مشاركة لاعب الاهلي الخرطوم (دومنيك ابوي)، واستئنافي نادي حي العرب ضد قرار اللجنة المنظمة حول مشاركة لاعب المريخ الخرطوم (عبد المنعم) ، ولاعب الهلال الخرطوم (دفع الله) . المادة السابقة 12 ناديا بالممتاز يرفضون التجميع ويطالب بالذهاب والاياب المقالة القادمة وزيرة المالية: سيتم تطبيق موازنة البرامج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الاستئنافات تنظر في إستئنافات تخص الهلال والمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.