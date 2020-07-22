عاجل.. وزير الدفاع يشيد بالدور المتعاظم لجهاز المخابرات

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الأربعاء 22 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أشاد وزير الدفاع السوداني يسن إبراهيم يسن بالدور المتعاظم لجهاز المخابرات، ووصفه بصمام الأمان للبلاد، واعدا بتوفير كل ما يلزم حتى يتمكن من الاستمرار بأداء الدور الكبير المنوط به.
وخلال اطلاعه على المستجدات الأمنية من قيادات جهاز المخابرات العامة في مقر الجهاز، أشاد الوزير "بالدور المتعاظم الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في السودان، واصفا إياه بصمام الأمان للبلاد بما يقوم به من مهام كبيرة وحساسة في حفظ وصون الأمن القومي وأنه عصب الدولة وركيزة أساسية في الدفاع عن أمن البلاد إلى جانب القوات النظامية الأخرى".
ووعد وزير الدفاع السوداني بتوفير كافة المعينات لجهاز المخابرات حتى يتمكن من الاستمرار في أداء الدور الكبير المنوط به.
من جانبه ثمن الفريق أول جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة زيارة وزير الدفاع واصفا إياها "بالمهمة والتاريخية في ظل تزايد التهديدات الأمنية التي تحيط بالبلاد مما يلقي بالعبء الأكبر على الجهاز في حماية وصون المكتسبات الوطنية العظيمة"، مؤكدا على جاهزية جهاز المخابرات العامة في تحقيق الإسناد الكامل للقوات النظامية الأخرى ولكافة أجهزة الدولة في ظل الحكومة الانتقالية.
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