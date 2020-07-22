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الأربعاء 22 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أبدى وزير خارجية إثيوبيا غيدو أندارجاشو، اليوم الأربعاء، سعادته بانتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة قائلا: "النيل لنا".
وقال أندارجاشو، في رسالة تهئنة عبر "تويتر" باللغة الأمهرية: "تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة في الحقيقة.. النيل لنا".
وأثارت تهنئة الوزير الإثيوبي استفزاز المصريين على "تويتر"، ما دفع بعضهم للتعليق على أندارجاشو بنشر صور لجاهزية الجيش المصري، فيما دعا آخرون إلى رحيل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن أمس الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء السد بسبب موسم هطول الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وزير خارجية إثيوبيا يواصل استفزاز مصر والسودان: النيل لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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