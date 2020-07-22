وزيرة المالية: سيتم تطبيق موازنة البرامج

التاريخ: 22-يوليو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة كشفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمود عن مشاوراة متصلة حول البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي (2021-2023م) وتطبيق موازنة البرامج خلال الفترة القادمة. واكدت الوزيرة اهتمام وحرص الدولة على تطوير خدمات التعليم والصحة لكافة المواطنين . Advertisements وأكدت لدى مخاطبتها بفندق قراند هوليداي بالخرطوم ، ورشة تقييم تجربة الاستقطاعات المخصصة للتعليم والصحة والاسناد من تحويلات الولايات التي نظمتها الوزارة بحسب صحيفة السوداني أمس، اهمية العلاقات المالية بين المركز والولايات في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة التي تعمل على استقرار المواطنين في كافة انحاء البلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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