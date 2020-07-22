التاريخ: 22-يوليو-2020
0 مشاهدة
استقبلت مشرحة بشاير جثة لأمرأة في العقد الثالث من العمر وذلك على إثر وفاتها متأثرة بطعنة سكين على يد شقيقها.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى شجار وقع بين شقيقين بمنطقة جبل أولياء وتدخلت شقيقتهم لفض الشجار لتحول بينهما وأثناء محاولة المتهم طعن شقيقه صدت شقيقتهم الطعنة مما أدى إلى إصابتها وجرت محاولات لإسعافها إلا أن روحها فاضت إلى بارئها.
وبحسب صحيفة الدار، قامت الشرطة بزيارة مكان الحادث وقامت بنقل الجثمان لمشرحة بشائر وجاء قرار الطبيب الشرعي صابر مكي بأن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية نتيجة الطعن بنصل حاد يشبه السكين وألقت الشرطة القبض على المتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يقتل شقيقته عن طريق الخطأ بجبل أولياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.