شاب يقتل شقيقته عن طريق الخطأ بجبل أولياء

استقبلت مشرحة بشاير جثة لأمرأة في العقد الثالث من العمر وذلك على إثر وفاتها متأثرة بطعنة سكين على يد شقيقها.

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وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى شجار وقع بين شقيقين بمنطقة جبل أولياء وتدخلت شقيقتهم لفض الشجار لتحول بينهما وأثناء محاولة المتهم طعن شقيقه صدت شقيقتهم الطعنة مما أدى إلى إصابتها وجرت محاولات لإسعافها إلا أن روحها فاضت إلى بارئها.

وبحسب صحيفة الدار، قامت الشرطة بزيارة مكان الحادث وقامت بنقل الجثمان لمشرحة بشائر وجاء قرار الطبيب الشرعي صابر مكي بأن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية نتيجة الطعن بنصل حاد يشبه السكين وألقت الشرطة القبض على المتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)