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الشرطة تعدل خطتها الأمنية وتشرع في أكبر عملية انتشار بالعاصمة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 22-يوليو-2020

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الشرطة تعدل خطتها الأمنية وتشرع في أكبر عملية انتشار بالعاصمة

كشف المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ، عن خطة أمنية ضخمة للانتشار.

 

 

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وأكد أن النجدة تقوم بعمليات إنسانية جليلة وتستقبل حوالي (120) مكالمة في وقت واحد وحسب الخطوط المتاحة يتم الرد على (30) مكالمة فقط، وأشار إلى وضع خطة لتوفير المعينات خلال (50) يوماً وتشغيل كافة الخطوط البالغة (120) خطاً لتكون متاحة جميعها.

 

 

وطبقاً لمصادر، دشن المدير العام لقوات الشرطة أمس (25) وحدة من مركبات النجدة خصصت لتوفير الأمن وتأمين المواطن والقيام بواجباتهم الراتبة والاستثنائية.وقال بحسب صحيفة السوداني: إن الهدف من وحدات النجدة اﻻنتشار على مستوى ولاية الخرطوم وخاصة مناطق الهشاشة لنشر الأمن والطمأنينة للمواطن، ولتؤدي قوات الشرطة دورها على أكمل وجه وفق الخارطة الأمنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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