غرق امرأة في ترعة الصرف الصحي جنوب الخرطوم

التاريخ: 22-يوليو-2020
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استقبلت مشرحة بشائر جثة لامرأة في حوالي العقد الخامس من العمر وذلك على إثر مرورها بالقرب من ترعة الصرف الصحي بمنطقة مايو وأثناء سيرها زلت قدمها لتسقط داخل الترعة.
وبإخطار الشرطة تحرك عدد من أفراد شرطة مايو إلى مكان الحادث وبعد مجهودات كبيرة تم انتشال الجثمان وتحويله إلى مشرحة بشائر، حيث قام الطبيب الشرعي صابر مكي بتحديد أسباب الوفاة بالغرق بحسب صحيفة الدار، وتم تسليم الجثمان لأسرته بعد اكتمال الإجراءات القانونية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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