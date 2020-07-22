(المسابقات) تفاجئ الأندية وتقرر تكملة الممتاز في الخرطوم

التاريخ: 22-يوليو-2020
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قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة استكمال بطولة الدوري الممتاز بنظام التجميع في الخرطوم، على أن تؤدي الفرق المباريات المؤجلة بداية من الخامس عشر من أغسطس المقبل.
وعقدت لجنة المسابقات اجتماعاً أمس، وناقشت استكمال المنافسات وفقاً لقرار مجلس إدارة الاتحاد الأخير، وكما جاء من المكتب الإعلامي للاتحاد فقد لجأت اللجنة إلى خيار تجميع الأندية في الخرطوم مع الاحتفاظ بنفس الترتيب وعدد النقاط السابقة، وخاطبت اللجنة مجلس إدارة الاتحاد لتعديل اللائحة وفق متطلبات نظام التجميع في مدينة واحدة.
وبحسب صحيفة الصيحة، ستبدأ بطولة الممتاز في الخامس عشر من أغسطس بخوض المباريات المؤجلة أولاً، على أن تلعب الأندية التي ليست لديها مباريات مؤجلة من الخامس عشر من أغسطس مباريات كأس السودان، على أن تبدأ الجولة 26 من الدوري الممتاز في السابع والعشرين من أغسطس المقبل، وقررت اللجنة أن تلعب المرحلة المشتركة من الرابع إلى الخامس والعشرين من سبتمبر بنفس الأماكن المحددة مسبقاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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