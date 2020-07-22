حمدوك : نمضي بخطى ثابتة ﻹحقاق حق المتضررين من العهد السابق

أكد رئيس الحكومة د.عبدالله حمدوك ، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في جبر الضرر وإحقاق الحق لكافة فئات الشعب السوداني التي تضررت في العهد السابق.

وقال إن التنوع الديني والثقافي والاجتماعي في السودان يجب أن يظل مصدر قوة ووحدة وليس مصدر تفتت وحروب ونزاعات .

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والتقى حمدوك بمجلس الوزراء بحسب صحيفة السوداني أمس ، بوفد الكنيسة الاسقفية بقيادة كبير الأساقفة المطران حزقيال كندو كموير.

وثمن حمدوك الزيارة وأشاد بدعم الكنيسة وقادتها لمجهودات حكومة الفترة الانتقالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)