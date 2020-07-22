المريخ يُعيِّن جمال خشارم مديراً فنياً للفريق

التاريخ: 22-يوليو-2020
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أكمل رئيس المريخ آدم سوداكال المفاوضات مع المدرب التونسي جمال خشارم بنجاح تام لتولي الأخير منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالمريخ.
ويشغل مدرب المريخ الجديد منصب مساعد مدرب الصفاقسي التونسي، حيث يعمل ضمن الطاقم الفني الذي يقوده فتحي الجبال، استمرت الاتصالات بين سوداكال وشخارم وتم خلالها النقاش حول بنود العقد والعرض المالي ومن ثم إكمال الاتفاق النهائي وعقب اكتمال الاتفاق، أكد سوداكال إرسال العقد لخشارم من أجل التوقيع عليه بتونس ومن ثم التحرك صوب الخرطوم لبداية مهمته الجديدة.
ووفقاً لمصادر أن التفاصيل عن الاتفاق النهائي الذي أبرمه سوداكال مع المدرب التونسي، واتفق رئيس المريخ مع خشارم على العمل مديراً فنياً للمريخ بعقد لمدة عام قابل للتجديد، وبحسب صحيفة الصيحة، فإنه تم الوصول لحل مرضٍ للطرفين بشأن الاتفاق المالي، حيث تم الاتفاق على راتب شهري لا يتجاوز الـ(3) آلاف دولار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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