لجنة تراخيص الأندية تجتمع بالسبت

تعقد لجنة تراخيص الأندية اجتماعاً مهماً يوم السبت المقبل الموافق 25 يوليو 2020 برئاسة المهندس عز الدين الحاج في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بمكاتب الاتحاد العام لكرة القدم في الخرطوم 2م.

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وسيناقش الاجتماع عدداً من الأجندة المهمة فيما يتعلق بملف تراخيص الأندية ومتابعة الكثير من التوصيات في عدد من الملفات بالأندية بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)