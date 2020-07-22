عاجل.. 13 وفاة و135 إصابة بكورونا في السودان خلال 5 أيام

الأربعاء 22 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

سجل السودان، اليوم الأربعاء، 13 وفاة و135 اصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات الى 706 والاصابات الى 11127.



ونقلت وكالة الانباء السودانية عن بيان للصحة السودانية حول الرصد الوبائي، ان 109 حالات تماثلت للشفاء، ليرتفع اجمالي حالات التعافي الى 5816 شخصا.

وشملت الإحصائية الفترة من 17 يوليو حتى 21 يوليو الجاري،وسجل التقرير الوبائي التراكمي لخمسة أيام 135 حالة جديدة، ووفاة 13 ، وتعافى 109 حالة

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وسجلت الخرطوم 86 حالة، الجزيرة 13، الشمالية 9، كسلا 14، القضارف 1، وولاية البحر الأحمر 12، فيما لم تسجل 12 ولاية اي حالات جديدة.

وسجل التقرير وفاتين بالخرطوم، 3 بالجزيرة، 2 بالشمالية، 2 بنهر النيل، 2 بولاية كسلا، و2 بولاية البحر الأحمر.

فيما بلغ إجمالي العينات المفحوصة بخمسة معامل 706 عينة، وبلغ إجمالي العينات المفحوصة لأول مرة 705، الموجبة منها لأول مرة 135 بنسبة إيجابية 19.1٪.

وتشير وزارة الصحة الاتحادية الى انها تعمل حسب البروتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل ، كما يعمل الفريق الاتحادى مع ادارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

ونوه التقرير الى ان العينات المفحوصة لحالات إشتباه، مؤسسات ومسافرين.