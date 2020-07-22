12 ناديا بالممتاز يرفضون التجميع ويطالب بالذهاب والاياب

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان 12 ناديا بالدوري الممتاز رفضوا فكرة تجميع الاندية بالخرطوم وطالبوا بلعب الدوري بالذهاب والاياب وذلك لتطبيق العدالة وان فكرة المسابقات التي طرحها باني ستقود الى عدم النزاهة وخاصة ان هناك اندية لعبت 80% من مبارياتها خارج ارضها وخسرت بعضا منها وانها رفض القبول باللعب في الخرطوم حتى لو ادى الامر الى الانسحاب من المنافسة.

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