“كارثة في الدوري المصري”… إصابة 18 شخصا في فريق واحد بكورونا

الخليج 365 :

أعلن رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور محمد سلطان، اليوم الثلاثاء، إصابة 18 شخصا بفيروس كورونا المستجد في فريق واحد بالدوري المصري.

وقال سلطان في تصريحات لفضائية “أون تايم سبورت”، إنه تم اكتشاف 18 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، داخل صفوف فريق الإنتاج الحربي، بعد إجراء المسحة الخامسة”.

وأكد رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الـ 18 شخصا لا تظهر عليهم أي أعراض أو أعراض خفيفة، وأنه تم صرف العلاج لهم.

وأضاف سلطان، “هذا الرقم ضخم للغاية لذلك سوف نعيد إجراء المسحة للفريق بعد 10 أيام، بعد عزل جميع المصابين وخضوعهم لبروتوكول العلاج من فيروس كورونا”.

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وشدد على أنه قام بإجراء اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري من أجل عمل اللازم فيما يخص مباريات الفريق المقبلة.

كما كشف رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، عن وجود حالة أخرى إيجابية مصابة بفيروس كورونا داخل فريق المصري البورسعيدي.

وأوضح سلطان “أبلغنا المدير الفني للفريق طارق العشري بذلك حتى يتم عزل المصاب”.

واختتم “لابد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في جميع الفرق، حتى لو كانت النتائج سلبية، لأن هناك بعض التصرفات يكون فيها عدم اهتمام بالإجراءات رغم أننا نقوم بتنبيه الفرق”.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق، استكمال الدوري الموسم الحالي يوم 6 أغسطس المقبل، بينما استقر اتحاد الكرة على استكمال المباريات التي لم تلعب بالجولة الـ18 لمسابقة الدوري الموسم الحالي في الفترة بين الـ7 والـ10 من شهر أغسطس، على أن تتوقف المسابقة يومي 11 و12 أغسطس بسبب انتخابات مجلس الشيوخ.