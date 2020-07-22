ضبط مصنع زيوت يقوم بإعادة تدوير الزيوت منتهية الصلاحية..

الخليج 365:

ضبطت شرطة مباحث التموين بمحلية أمبدة وبالتعاون مع لجان مقاومة أمبدة ابوزيد أمس، مصنع غير مرخص يعمل على إعادة تدوير الزيوت منتهية الصلاحية (المسرطنة) ليتم بيعها للمواطنين ودونت نيابة سوق ليبيا قسم امبدة جنوب بلاغاً تحت المادة ٨٣ ق ف ٤/٣ من قانون الأطعمة الفاسدة .

وأوضح عضو لجان مقاومة أمبدة آدم جفون أن المصنع تم ضبطه وهو يقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام منتهية الصلاحية منذ العام ٢٠١٥م حيث تتم تعبئة الزيوت مرة أخرى لبيعها.

وقطع ممثل لجان مقاومة ابوزيد محمد إسماعيل لـ(الجريدة) بعدم السماح باستمرار سياسات النظام البائد في ظل حكومة الثورة، واردف المواطن خط أحمر ، وسنكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن. المادة السابقة بالصورة .. أسطورة كرة القدم المصرية محمد بركات يختار لاعب سوداني ضمن تشكيلته التاريخية لأفضل لاعبين شاهدهم وعاصرهم المقالة القادمة هوامش.. بقلم اسحق فضل الله

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