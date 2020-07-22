محفظة تمويلية لانجاح الموسم الزراعي بالنيل الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شاد اللواء الركن يس إبراهيم عبد الغني والي ولاية النيل الأزرق المكلف رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بإستجابة مدراء المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل وجاهزيتهم للمشاركة في إنشاء محفظة لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي بالولاية .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمدراء المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل العاملة بالولاية برئاسة الأستاذ عثمان عبد الصادق الطيب مدير بنك السودان المركزي بالولاية بحضور الأستاذ عاطف أبو شوك المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة الوزير المكلف والمهندس زراعي الطيب بريمة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالإنابه .

وتناول اللقاء مجمل الإجراءات الخاصة بإنشاء محفظة لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي بالولاية .

ودعا الوالي الى ضرورة العمل على تعزيز مساهمة البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل في دعم مسيرة التنمية والإستقرار خلال المرحلة القادمة، ووجه بإعداد المقترحات الخاصة بتكوين المجلس الأعلى للتمويل الأصغر بالولاية بمشاركة ممثلين للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل العاملة بالولاية .

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وأشاد المدير العام لوزارة المالية بالدور المتعاظم للمحفظة في تمويل الإنتاج والإنتاجية .

فيما أكد المدير العام لوزارة الإنتاج المكلف جاهزية الوزارة لإنجاح أهداف وغايات المحفظة .

إلى ذلك قدم مدير بنك السودان المركزي تنويراً متكاملاً حول التوجيه الصادر من بنك السودان المركزي ووزارة الزراعة الإتحادية وذلك لإنشاء محفظة تمويلية لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي بالولاية، مؤكداً على دور المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل في دعم عجلة التنمية بصورة عامة والوفاء بمخصصات المسئولية المجتمعية على وجه الخصوص.

وأمن الإجتماع على الإلتزام بالموجهات الإتحادية الخاصة بتوظيف مخصصات المحفظة لتمويل مراحل الموسم الزراعي الحالي الى جانب تمويل مشروعات مؤسسة التمويل الأصغر وبنك الإبداع في مجال الإنتاج الزراعي .