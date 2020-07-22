شكوى رسمية ضد الدعم السريع في مجلس الأمن الدولي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تتجه التنسيقية العليا المحاميد بالسودان إلى تقديم شكوى رسمية ضد قوات الدعم السريع إلى مجلس الأمن الدولي في دورة انعقاده القادمة، بعد أن فشلت كل وسائل الضغط السلمي والمخاطبات والمقابلات التي أجريت مع مسؤولين في الحكومة حسب زعمها.

وكشفت تنسيقية المحاميد في بيان لها عن اعتقال قوات الدعم السريع لعدد كبير من منسوبي المحاميد والزج بهم في معتقلات الدعم السريع، ووصفت ذلك بالاستهداف الممنهج.

وقال البيان إن قوات الدعم السريع نشطت مؤخراً في تجارة من نوع جديد، حيث اعتقلت عدد من ابناء المحاميد في مناطق متفرقة في دارفور وعقدت مؤتمراً صحفياً وكالت خلاله التهم المجافية للحقيقة، وادعت أنهم ذاهبون للقتال في ليبيا لصالح أحد الأطراف والانتماء لمجلس الصحوة.

وبحسب البيان، فإن الذين تم اعتقالهم تم احضارهم من المدن والارياف والبوادي ومن مناجم التعدين، وبعضهم يعمل في تجارة السيارات، وقال البيان إن ٥٥ من جملة المعتقلين ينتمون إلى المحاميد، تم الزج بهم في سجن الهدى وتم الحكم عليهم بالسجن بستة أشهر وفق قانون الطوارئ دون محاكمات.

وبحسب نص البيان، تعكف التنسيقية في كتابة تقرير شامل يتضمن رصداً للانتهاكات التي ظل يتعرض لها المحاميد في السودان بأيدي قوات الدعم السريع وتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي.