عضو بالغرفة التجارية يكشف الأسباب وراء إرتفاع أسعار البضائع

الخليج 365 : اكد عضو الغرف التجارية الاستاذ معاوية ابايزيد اهمية سرعة تخليص البضائع بالموانئ السودانية بما يساهم في تقليل التكلفة ويسرع من حركة البضائع والواردات حيث تزداد التكلفة حال تطاول مكوث الصادر والوارد اذ تدفع رسوم ارضيات تزداد قيمتها كلما تاخر تخليص البضاعة المستوردة او الصادرة وقال ابايزيد وفق (سونا) ان البطء المصاحب للاجراءات يؤدى لتكدس البضائع بالتالى يحجم من حركة الاستيراد والترحيل الخارجي والداخلي والتوزيع داخل المدن المختلفة ، داعيا الى ضرورة توفير الوقود لترحيل البضائع للولايات المختلفة فى الوقت المناسب ودعا معاوية لارجاء مناقشة قانون التجارة 2020 لحين قيام البرلمان المنتخب وانتخاب الغرف التجارية في البلاد لتحديد ملامح وصلاحيات القانون. المادة السابقة رسالتي لمدني.. بقلم نادي الصديق المقالة القادمة حكم اب تكو.. بقلم د. ناهد قرناص

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