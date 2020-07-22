إستقالة مديرة مكتب وزير التجارة والصناعة لهذا السبب..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقدمت مديرة مكتب وزير التجارة والصناعة، منى قرشي، باستقالتها عقب خلافات بينها والوزير من جهة، والعاملين بالوزارة من جهة أُخرىوأكد مصدر مطلع أن منى قرشي دفعت باستقالتها منذ أكثر من أسبوع لكن تم قبولها الثلاثاءوظهرت قرشي إبان الأيام الأولى لاشتداد أزمة الخبز بجانب الوزير، وتربطها علاقات واسعة مع لجان المقاومة، الأمر الذي ساعدها في استقطابهم للوقوف إلى جانب وزير التجارة لإيجاد حلول لأزمة الخبز وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي للاستقالة بسبب سحب الوزير مدني لصلاحيات مديرة مكتبه، بجانب رفضها لطريقته في اختيار شخصيات في تأسيس شركة تتبع للوزارة تتولّى توزيع السلع واشتهرت منى قرشي كناشطة سياسية بارزة في الثورة.

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