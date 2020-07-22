إشتباكات بين الشرطة المصرية والعالقين السودانين بمعبر أرقين….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت وكالة السودان للأنباء أن معبر ارقين قد فُتح امام السودانيين العالقين عقب الاشتباك الذي وقع مع الشرطة المصرية نهار الثلاثاء وادى لجرح العديد من منهم.

وتم فتح المعبر مساء الثلاثاء بعد الاحداث التي وصفها المراقبون بالـ”مؤسفة” بين العالقين وقوات الشرطة المصرية في كمين توشكا حيث كان العالقون يصرون على العبور لبلادهم عبر ارقين. وقد تم نقل المصابين في الاشتباكات الي أرقين لتلقي العلاج. المادة السابقة القبض علي المتحرش بحسناوات كسلا وكشف هويته.! المقالة القادمة أرفعوا أيديكم عن تسجيلات الأراضي.. بقلم أشرف خليل

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