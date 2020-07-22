القبض علي المتحرش بحسناوات كسلا وكشف هويته.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ألقت الاستخبارات العسكرية بكسلا القبض على الشاب المتحرش بحسناوات المدينة وبحيازته سيجارة بنقو وآلة صلبة، وباشرت السلطات المختصة اجراء تحقيقاتها مع المتهم الملقب ببويا بعدان القت الاستخبارات القبض عليه بمجمع اسواق توتيل على خلفية شكوى لجنة السوق بشأن المتهم بوبا وتعديه علي عدد من النساء اثناء التسوق وذلك بإظهار رجولته والايماء بحركات خادشة للحياة منافية للاداب وتعمده تعاطي المخدرات بصورة لافتة وادعاء الجنون والمجاهرة بانتمائه الي أحد الجهات المتنازعة لإثارة الفتنة التي شهدتها المدينة مؤخراً وتعود تفاصيل الواقعة عقب إخطار الرائد النور مدير شعبة استخبارات اللواء 41كسلا عن خطورة ما ظل يردده المتحرش بالنساء والمجاهرة بادعائه الانتماء الي أحدي القوميات بكسلا لايقاد نار الفتنة واهتمت الاستخبارات العسكرية بخطورة وحساسية الأمر من خلال رصد ومتابعة المتهم وتمكنت من ايقافه وكشفت نتائج التحقيقات الأولية بأن المتهم ينتمي لقومية لاعلاقة لها بالصراع القبلي الذي شهدته المدنية مؤخراً ودونت بلاغات في مواجهته بشرطة القسم الأوسط وأبدي مدير شرطة محلية كسلا العميد شرطة انور اهتماماً كبيراً بالبلاغ وتم اخضاع المتهم للكشف الطبي للتأكد من ادعائه الجنون وبعد الكشف عليه تبين بأنه مدمن مخدرات .

ورجحت مصادر بأنه قد يكون مدفوعا من قبل ايادي خفية لتأجيج الصراع وذلك من واقع أنه عاطل عن العمل وظل يتعاطي المخدرات بصورة مستمرة

ويتابع عن كثب وباهتمام شديد تجار اسواق توتيل القضية

وطالبوا جميع الضحايا بتقديم بلاغ رسمي ضد الشاب حتى ينال عقابه طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالنساء والتحرش بهن علاوة على كشف مصادر مؤججي الفتن بالولاية وفي سياق متصل ألقت الاستخبارات القبض علي صانع القنابل التقليدية المعروفة بالملتوف وتم إيقافه في أحدي مناطق النزاع بالاحياء الشرقية لضفة نهر القاش.