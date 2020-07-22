الدولة الثيوقراطية (الدينية) لا علاقة لها بالإسلام.. بقلم م. نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الدولة الاسلامية دولة مدنية (شرعية) وليست دينية لأن الذي يشرع فيها هو الله تعالى وقوانينها تسري على الحاكم وعلماء الدين قبل المحكوم وبسطاء المواطنين.

أما مفهوم الدولة الثيوقراطية التي ترجمت بقصد التضليل للعربية بلفظ الدولة الدينية فهي دولة عرفت في أوربا وهي دولة نشأت في ظل حكم الدين المسيحي للأوربيين وليس الإسلامي الذي يفصل بين الدين والسياسة فيتم اختيار الحاكم والبرلمان بالانتخاب بالشورى بينما تظل روح القوانين ونصوصها المنزلة من الله ثابتة لا يغيرها برلمان ولا عقل بشر مهما بلغت أغلبيتهم في البرلمان، ولأن الدين المسيحي ليس به أحكام منصوص عليها كالقرآن، فلذلك كان القساوسة الأوربيين يشرعون أحكاماً من عقولهم بإسم الدين المسيحي وهي ليست من الإنجيل إنما هي من عند أنفسهم ولذلك سميت بالقوانين الدينية وكانت تفصل لتحابي الحكام الاقطاعيين الذين تواقفت مصالحهم مع القساوسة في ذلك الوقت.

أما نحن فقوانيننا الإسلامية سميت بالقوانين الشرعية وليست الدينية، وعليه فإن الدولة الدينية هي الدولة الكنسية التي كانت تحكم أوربا بإسم الدين ولذلك ثار عليها الأوربيون وحولوها للدولة العالمانية التي هي أيضاً يمكن اعتبارها دولة ثيوقراطية لأن قوانينها أيضاً تشرعها عقول أغلبية نواب برلمانها أي أنها في النهاية تصاغ لتحفظ حقوق بعض البشر على حساب البعض الآخر (الأغلبية على حساب الأقلية في البرلمان)، أما قوانين الشريعة الإسلامية فهي قوانين صاغها خالق البشر ولم يتدخل فيها عقل بشري ليتحيز لهذا أو ذاك.

وعليه فإنه لا يوجد في ظل الحكم الإسلامي الشرعي ما يسمى بالدولة الدينية لأن تلك التسمية نشأت في ظل حكومات أوربا فيما قبل الإسلام الذي نزل فأكمل الله به القوانين التي جاءت مجملة في التوراة والتي طبقها عيسى عليه السلام، حيث أنه لم تنزل عليه أحكام جديدة بعد توراة موسى، وتم تفصيل قوانين الشرع على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه الأحكام والقوانين مجملة في القرآن مصدقة لما جاء به سيدنا موسى وطبقها عمليا رسولنا الكريم الذي اكتملت علي يديه شرائع الله ودينه االقويم في سنته القولية والفعلية والتقريرية. لذلك تسمى الدولة الإسلامية بالدولة الشرعية ولم تعرف دولة إسلامية سميت بالدولة الدينية على مر التاريخ.