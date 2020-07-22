إستكمال الدوري السوداني وتحديد موعد مباريات الكأس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قررت اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، استكمال الدوري بنظام تجميع كل فرق المسابقة الـ17 بالعاصمة الخرطوم، لتسدل بذلك اللجنة الجدل حول التصور النهائي لاستكمال البطولة.

وجاء في قرارات لجنة المسابقات، في اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء، بمقر الاتحاد السوداني بحي الخرطوم 2، وترأسه نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات المهندس الفاتح باني، استئناف المسابقة بالمباريات المؤجلة انطلاقا من 15 آب/أغسطس المقبل.

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ووفقًا لـ”كووورة” سيتم استئناف مسابقة كأس السودان، جنبا إلى جنب مع الدوري الممتاز، وبرمجة دور الـ16 مكرر في 17 آب/أغسطس لفرق الممتاز، التي ليست لديها مباريات مؤجلة بالدوري.

وأما فرق الدوري الممتاز، التي خاضت المباريات المؤجلة، فإنها ستخوض دور الـ16 مكرر من كأس السودان، يوم 23 آب/أغسطس.

وفيما يتعلق بمباريات الأسبوع العاشر من الدور الثاني فستستكمل يوم 27 آب/أغسطس، وأوصت اللجنة مجلس الاتحاد بتعديل لائحة الدوري طبقا للتطورات التي حدثت اليوم، إلى جانب تعديل اللائحة المالية، فيما يتعلق بمنصرفات الحكام والمراقبين.