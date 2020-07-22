رئيس الوزراء يؤكد مواصلة التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء على مواصلة التفاوض للوصول لإتفاق لملء وتشغيل سد النهضة في ختام القمة الأفريقية المصغرة حول السد.

وقال دكتور عبدالله حمدوك في تغريده على تويتر “كان اليوم لقاء مثمر في القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة وإنتهينا بالتفاهم لمواصلة التفاوض للوصول لإتفاق لملء وتشغيل السد”.

واتفقت الدول الثلاث السودان ومصر واثيوبيا في القمة الأفريقية المصغرة امس ، بوساطة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي. حول سد النهضة على منح الأولوية لبلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.

و أمنت القمة على مواصلة النقاش والتفاوض في الفترة المقبلة من أجل التوصل لتقريب وجهات النظر في النقاط المتبقية