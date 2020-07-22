الصحة: تسجيل 135 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة ان اجمالى الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد بلغ 11127 حالة إصابة متضمنة 706 حالة وفاة. وتعافي 5816 حالة وشملت الإحصائية الفترة من 17 حتى 21 ليوليو الجاري

واعلن التقرير ان اجمالي الاصابات بلغ 135 اصابة جديدة وتسجيل 13 حالة وفاة وبلغ عدد المتعافين الي 109 حالة تعافي ليرتفع العدد الكلي لهم الي 5816 حالة تعافي وبلغ تسجيل الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 86 اصابة تليها الجزيرة 13 اصابة ثم كسلا 14 اصابة فيما سجلت ولاية البحر الاحمر 14 اصابة وحالة واحدة في القضارف واكدت الوزارة وفق تقريرها ان العينات المفحوصة بلغت 706 عينة منها 705 مفحوصة لاول مرة و135 عينة موجبة لاول مرة بنسبة 19. 1% وشددت الوزارة علي ضرورة اتباع الإجراءات الصحية

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