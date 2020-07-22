شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تنوية : الاسعار التالية هي سعر الذهب اليوم في السودان باعتماد الدولار بسعر البنك المركزي اي 55 جنيها ,, اذا اردت معرفة السعر المتواجد في محلات الذهب فقط قم بضرب سعر الدولار (146جنيها ) في المبلغ بالدولار الذي في الجدول مثلا سعر جنيه الذهب $418.12 * 146 جنيها = 61,045.52 جنيها
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السودان بالجنيه السودانيالوحدة جنيه سوداني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 3,306 جنيه $59.73 سعر الذهب عيار 22 3,031 جنيه $54.75 اسعار الذهب عيار 21 2,893 جنيه $52.26 اسعار الذهب عيار 18 2,480 جنيه $44.80 سعر الذهب عيار 14 1,929 جنيه $34.84 سعر الذهب عيار 12 1,653 جنيه $29.86 اسعار أوقية الذهب 102,818 جنيه $1,858 اسعار جنيه الذهب 23,143 جنيه $418.12 اسعار كيلو الذهب 3,306,060 جنيه $59,730
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|21 يوليو
|3,279
|2,869
|2,460
|1,913
|1,640
|20 يوليو
|3,233
|2,829
|2,425
|1,886
|1,617
|19 يوليو
|3,222
|2,819
|2,417
|1,880
|1,611
|18 يوليو
|3,222
|2,819
|2,417
|1,880
|1,611
|17 يوليو
|3,222
|2,819
|2,416
|1,879
|1,611
|16 يوليو
|3,196
|2,796
|2,397
|1,864
|1,598
|15 يوليو
|3,222
|2,819
|2,417
|1,880
|1,611
|14 يوليو
|3,221
|2,819
|2,416
|1,879
|1,611
|13 يوليو
|3,205
|2,805
|2,404
|1,870
|1,603
|12 يوليو
|3,200
|2,800
|2,400
|1,867
|1,600
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع اسعار الذهب في الخليج 365 وسط توقعات بصعود اضافي باسواق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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