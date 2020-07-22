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إرتفاع اسعار الذهب في الخليج 365 وسط توقعات بصعود اضافي باسواق...

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تنوية : الاسعار التالية هي سعر الذهب اليوم في السودان باعتماد الدولار بسعر البنك المركزي اي 55 جنيها ,, اذا اردت معرفة السعر المتواجد في محلات الذهب فقط قم بضرب سعر الدولار (146جنيها ) في المبلغ بالدولار الذي في الجدول مثلا سعر جنيه الذهب $418.12 * 146 جنيها = ‭61,045.52‬ جنيها 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السودان بالجنيه السوداني

الوحدة جنيه سوداني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 3,306 جنيه $59.73 سعر الذهب عيار 22 3,031 جنيه $54.75 اسعار الذهب عيار 21 2,893 جنيه $52.26 اسعار الذهب عيار 18 2,480 جنيه $44.80 سعر الذهب عيار 14 1,929 جنيه $34.84 سعر الذهب عيار 12 1,653 جنيه $29.86 اسعار أوقية الذهب 102,818 جنيه $1,858 اسعار جنيه الذهب 23,143 جنيه $418.12 اسعار كيلو الذهب 3,306,060 جنيه $59,730
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السودان بعملة جنيه سوداني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
21 يوليو 3,279 2,869 2,460 1,913 1,640
20 يوليو 3,233 2,829 2,425 1,886 1,617
19 يوليو 3,222 2,819 2,417 1,880 1,611
18 يوليو 3,222 2,819 2,417 1,880 1,611
17 يوليو 3,222 2,819 2,416 1,879 1,611
16 يوليو 3,196 2,796 2,397 1,864 1,598
15 يوليو 3,222 2,819 2,417 1,880 1,611
14 يوليو 3,221 2,819 2,416 1,879 1,611
13 يوليو 3,205 2,805 2,404 1,870 1,603
12 يوليو 3,200 2,800 2,400 1,867 1,600
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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