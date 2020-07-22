إرتفاع اسعار الذهب في الخليج 365 وسط توقعات بصعود اضافي باسواق...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تنوية : الاسعار التالية هي سعر الذهب اليوم في السودان باعتماد الدولار بسعر البنك المركزي اي 55 جنيها ,, اذا اردت معرفة السعر المتواجد في محلات الذهب فقط قم بضرب سعر الدولار (146جنيها ) في المبلغ بالدولار الذي في الجدول مثلا سعر جنيه الذهب $418.12 * 146 جنيها = ‭61,045.52‬ جنيها متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السودان بالجنيه السوداني الوحدة جنيه سوداني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 3,306 جنيه $59.73 سعر الذهب عيار 22 3,031 جنيه $54.75 اسعار الذهب عيار 21 2,893 جنيه $52.26 اسعار الذهب عيار 18 2,480 جنيه $44.80 سعر الذهب عيار 14 1,929 جنيه $34.84 سعر الذهب عيار 12 1,653 جنيه $29.86 اسعار أوقية الذهب 102,818 جنيه $1,858 اسعار جنيه الذهب 23,143 جنيه $418.12 اسعار كيلو الذهب 3,306,060 جنيه $59,730 متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السودان بعملة جنيه سوداني اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 21 يوليو 3,279 2,869 2,460 1,913 1,640 20 يوليو 3,233 2,829 2,425 1,886 1,617 19 يوليو 3,222 2,819 2,417 1,880 1,611 18 يوليو 3,222 2,819 2,417 1,880 1,611 17 يوليو 3,222 2,819 2,416 1,879 1,611 16 يوليو 3,196 2,796 2,397 1,864 1,598 15 يوليو 3,222 2,819 2,417 1,880 1,611 14 يوليو 3,221 2,819 2,416 1,879 1,611 13 يوليو 3,205 2,805 2,404 1,870 1,603 12 يوليو 3,200 2,800 2,400 1,867 1,600 الوحدة جنيه سوداني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 3,306 جنيه $59.73 سعر الذهب عيار 22 3,031 جنيه $54.75 اسعار الذهب عيار 21 2,893 جنيه $52.26 اسعار الذهب عيار 18 2,480 جنيه $44.80 سعر الذهب عيار 14 1,929 جنيه $34.84 سعر الذهب عيار 12 1,653 جنيه $29.86102,818 جنيه $1,858 اسعار جنيه الذهب 23,143 جنيه $418.12 اسعار كيلو الذهب 3,306,060 جنيه $59,730 المادة السابقة لا تلهونا بقميص البشير.. بقلم العيكورة المقالة القادمة إن فقدت السلطة.. ماتت.. بقلم اسحق فضل الله

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