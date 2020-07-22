قيادي بقوى التغيير ينفي وجود أي أتفاق سري بينهم وبين المخلوع...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفي القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس حزب البعث الاشتراكي يحي الحسين وجود أي أتفاق سري بينهم وبين المخلوع عمر البشير، ودلل على ذلك بأن التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير كان في يناير عقب اندلاع الثورة وقلل من تصريحات رئيس لحزب الامة مبارك الفاضل التي ذكر فيها لبرنامج (بين قوسين) الذي بثته قناة الهلال أن هناك إتفاقاً بين المخلوع والتحالف الحاكم قبل الثورة.

وقال الحسين لـ(الجريدة) هذا الحديث لا أساس له من الصحة ولم تكن هناك قوى حرية وتغيير وقتها وسخر الحسين من حديث مبارك الفاضل، وأوضح أن غرضه من ذلك هو الاعلان عن تواجده بالمشهد السياسي وادعاء المعرفة ووصفه بالادعاء الزائف.

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