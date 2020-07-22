عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 22 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

بدء محاكمة للرئيس المخلوع عبر البشير ومدبري انقلاب يونيو 1989

المحاميد يتجهون لتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الدعم السريع

علي السيد: غياب المحكمة الدستورية سيطيل أمد محاكمة رموز النظام البائد

موظفو البنك العقاري المعادون للخدمة يشكون تأخر تنفيذ القرار

تباين أراء ممثلي (قحت) حول أداء الحكومة

قيادي بالتغيير : ليس بيننا وبين المخلوع اتفاق سري

محامون يهددون بتحريك اجراءات قانونية ضد مثيري النعرات العنصرية

المالية: منحة العيد مرتب شهر أساسي

البرهان يلتقي سفراء السودان الجدد

وفد حكومي يعتزم زيارة المعتصمين في أمري

لجنة تشغيل البصات السفرية تهدد بالاستقالات الجماعية

الاتحاد يطالب البرهان بزيادة المعاشات

لجان المقاومة تضبط مصنعاً لتدوير الزيوت منتهية الصلاحية بأمبدة

الانتباهه

خبراء يصوبون سهام النقد تجاه وزير المالية المكلف لهذا السبب (….)

حكومة حمدوك .. محاولات لتخدير الشعب!

محاكمة البشير في انقلاب 30 يونيو .. العدالة لا تتجزأ

العنف في دارفور .. الخطر يقترب

بعد توجيهات وزير المالية المكلف .. هل تعود نظرية (رب رب رب)؟

محمد الفكي سليمان: تعيين الولاة خلال الـ 48 ساعة القادمة

الوطن

بدء محاكمة المعزول وقيادات اسلامية بتهمة انقلاب ٨٩

المحكمة ترفض الافراج بالضمان عن السنوسي وعلي الحاج

تفكيك (٥) شبكات اجرامية بولاية الخرطوم

اتحاد المعاشات يدفع بخطاب للبرهان

مجلس الوزراء يوصي باجازة اتفاقية مناهضة التعذيب

الشعبي :لايمكن للشيوعي فرض رؤيته في ظل حكومة غير منتخبة

السوداني

إثيوبيا تنجز العام الأول من ملء خزان سد النهضة بفضل الأمطار

تأكيداً لإنفراد (السوداني) إدارة السجون تجبر الرئيس السوداني المعزول بارتداء «زيّ السجن»

بعد احتكاكات بين الشرطة المصرية وسودانيين.. ترحيل “1037” سوداني عالق عبر معبر أرقين

تأجيل مُحاكمة البشير ومتهمي انقلاب 1989م إلى 11 أغسطس

النيل الدولية

بدء محاكمة عمر البشير ورموز نظام الانقاذ

تعيين الولاة خلال 48 ساعة

القمة الافريقية الخاصة بسد النهضة تؤمن على مقترح السودان

-والي شرق دارفور المكلف يكشف عن أسباب تقديم استقالته

اصابات وسط العالقين السودانيين أثناء اشتباكات مع الشرطة المصرية

Advertisements

اليوم التالي

وزير الصناعة والتجارة: لن نحمل السوط للأسواق ولن نفرض ضرائب على الصادر

مدير جامعة شندي يتسلم مساهمة أساتذة كلية القانون بأرض المهجر لصالح نفير الجامعة

مدير جامعة شندي يبحث مع مدير صندوق رعاية الطلاب بولاية نهر النيل قضايا اسكان الطلاب

آخر لحظة

التفاصيل الكاملة لاولى جلسات محاكمة المتهمين بانقلاب الانقاذ

الأمة يحذر من تأخير تعيين الولاة

وزيرة المالية : مساع لزيادة الطاقة الإنتاجية لمطابع العملة

صوت الأمة

الأمة القومي: ما يحدث في دارفور عمل مخطط من النظام البائد

البرهان: لا خلافات في وجهات النظر بين المكون العسكري والمدني

مذكرة لحمدوك تطالب بإقالة الأمين العام لديوان الضرائب

الأمة القومي: مريم الصادق المهدي لن تتولى منصب وزير الصحة

وكالة السودان للأنباء “سونا”

حمدوك يثمن مواقف ألمانيا الداعمة للسودان

الفكي: تعيين الولاة خلال الـ 48 ساعة القادمة

وزير الدفاع يشيد بالدور المتعاظم لجهاز المخابرات العامة

القمة الافريقية الخاصة بسد النهضة تؤمن على مقترح السودان

حمدوك يتلقى رسالة خطية من الرئيس النيجير

وزيرة المالية تدعو لتوسيع مجالات التعاون بين السودان والكويت

اصابات وسط العائدين السودانيين أثناء اشتباكات مع الشرطة المصرية

فتح معبر ارقين امام السودانيين العالقين العائدين لبلادهم

رئيس الوزراء يستقبل سفيرة هولندا لدى السودان

الفكي يعد بملاحقة المعتدين على أموال قرى التوطين بأمري

تاور يطلع على مجهودات نادي رجال الأعمال لاجلاء السودانيين العالقين

عضو الغرفة التجارية: بطء اجراءتخليص الضائع يحجم الاستيراد

محلية جبل اولياء تؤكد دعم الجهود لترقية الخدمات

والي جنوب كردفان يقف على أحوال النازحين بمعسكر تافري

عسكوري: ما حدث للمهجرين بسد مروي جريمة كاملة

المعتصمون بامري يؤكدون حرصهم على حماية الثورة مهما كلف الأمر

ادخال اكثر من مليوني مشترك تحت مظلةالتامين الصحي بشمال دارفور

فريق معملي يؤكد سلامة مياه الشرب بوادي حلفا