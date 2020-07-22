مرشحو الكوادر الوسيطة للخارجية يُلوحون بوقفات احتجاجية

أعلن الناطق باسم لجنة مرشحي الكوادر الوسيطة لوزارة الخارجية إبراهيم سماحة أنهم بصدد تنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مجلس الوزراء ووزارة الخارجية ومفوضية الاختيار للخدمة المدنية، بجانب المضي في طريق القانون والقضاء بعد تجاهل وتماطل حكومة الثورة التي جاءت لتحقيق العدالة ورد المظالم، في حسم ملف الخبرات.

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وحذر سماحة في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، من أي تلاعب أو محاصصة في هذا الملف بعد علمهم بأن مفوضية الاختيار للخدمة المدنية ستقوم بفتح هذه الوظائف من جديد، وأكد أنهم سيعقدون مؤتمراً صحفياً لتوضيح الحقائق وتمليك الرأي العام المعلومات المتعلقة بسلوك حكومة الفترة الانتقالية تجاه هذه القضية.

يذكر أن الكوادر الوسيطة هم مجموعة الخريجين الذين تقدموا لوظائف الخبرات بوزارة الخارجية في العام 2017م واجتازوا امتحانات مفوضية الاختيار، غير أن “فيتو” الرئيس المخلوع عمر البشير أوقف تعيينهم بعد فشل بعض منسوبي حزبه في اجتياز الامتحانات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)