المالية تلغي شهراً من (منحة العيد)

وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الوحدات التي تمت تغذية حساباتها لمنحة عيد الأضحى المبارك بمرتب شهرين، بسداد مرتب شهر واحد أساسي فقط لجميع مؤسسات الدولة، ويتم توريد المتبقي لحساب الحكومة الرئيسي هذا الأسبوع.

وطبقاً للقرار الممهور بتوقيع وكيل المالية آمنة أبكر عبد الرسول أمس، فإنه يجئ لشح الموارد خلال فترة جائحة (كورونا)، وبناءً على توجيهات السلطة العليا بالدولة، على أن يتم النظر في كيفية سداد المتبقي حين تحسن الموارد.

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من جانبها انتقدت مصادر الخطوة، وقالت إن وكيل الوزارة عدلت القرار الصادر من مجلس الوزراء بشكل فردي، ووصفته بأنه تجاوز، واعتبرت أنه لا يجوز للوكيلة إصدار مثل هذا القرار.

وأضافت المصادر أمس، بأن هناك أموالاً من الداخل والخارج مخصصة لجائحة (كورونا) ولا حاجة لتقليص المنحة، واعتبرت المصادر أن المالية تعاني تخبطاً في القرارات هذه الأيام، ونوهت لوجود امتعاض وتذمر داخل الوزارة نتيجة هذا التخبط، وبحسب صحيفة الصيحة، هناك شكاوى وتململاً داخل الوزارة التي تواجه مشكلات عدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)