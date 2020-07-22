شاب يلقي مصرعه أمام (بائعة شاي) بشرق النيل

في حادثة مؤسفة شهدت منطقة شرق النيل مشاجرة بين شابين أثناء جلوسهم بالقرب من بائعة شاي، حيث دار نقاش بينهما حول الجلوس لساعات طويلة أمام بائعة الشاي، ليحتد النقاش بينهما قام على إثره المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه، حيث جرت محاولات لإسعافه إلا أن روحه فاضت إلى بارئها.

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وبإخطار الشرطة تحركت عربة مسرح الحادث التي قام أفرادها باتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل الجثمان لمشرحة أم درمان حيث قام الطبيب الشرعي جمال يوسف بتشريح الجثمان.

وبحسب صحيفة الدار، تم تسليم الجثمان لأسرته بعد إكتمال الإجراءات القانونية وتدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون في مواجهة المتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)